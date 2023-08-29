Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Вторник, 29 августа 2023, 08:17
В результате агрессии РФ за сутки в Донецкой области 5 человек погибли, 4 человека получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "За 28 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Большой Новоселке".
Детали: Еще 4 человека в области получили ранения.
Что предшествовало:
- В частности, вечером понедельника по меньшей мере один человек погиб в результате удара по Торецку кассетными боеприпасами.