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Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены

Татьяна ЛозовенкоВторник, 29 августа 2023, 08:17
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Жертва обстрела Торецка, фото прокуратуры

В результате агрессии РФ за сутки в Донецкой области 5 человек погибли, 4 человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 28 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Большой Новоселке".

Детали:  Еще 4 человека в области получили ранения.

Что предшествовало: 

  • В частности, вечером понедельника по меньшей мере один человек погиб в результате удара по Торецку кассетными боеприпасами.

Темы: Донецкая областьжертвыобстрелвоенные преступления
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