Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены

В результате агрессии РФ за сутки в Донецкой области 5 человек погибли, 4 человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 28 августа россияне убили 5 жителей Донецкой области: 2 в Дальнем, 1 в Торецке, Лимане и Большой Новоселке".

Детали: Еще 4 человека в области получили ранения.

Что предшествовало: