До Білорусі знову прибувають російські військові

Російські війська знову везуть до Білорусі, фото з Telegram Беларускі Гаюн

До Білорусі прибув черговий ешелон Збройних сил Російської Федерації – як заявлено, для участі в навчаннях Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Джерело: "Беларускі Гаюн", Мілітарі Медіа Центр

Деталі: За інформацією "Беларускі Гаюн", 29 серпня близько 07:30 до Бреста прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.

Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які відбудуться в Білорусі з 1 по 6 вересня.

Уже другий ешелон російських військових прибув до Білорусі з середини серпня фото Беларускі Гаюн

"Беларускі Гаюн" зазначає, що в цей самий час у Білорусі відбуватимуться кілька навчань:

"Пошук-2023" із силами розвідки;

"Ешелон-2023" із силами матеріально-технічного забезпечення військ;

"Бар'єр-2023" зі спільним формуванням РХБЗ і медичного забезпечення;

"Скеля-2023" з підрозділами МНС.

За даними білоруських спостерігачів, це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бреста для участі в навчаннях ОДКБ. Перший прибув увечері 18 серпня.

Російських військових зустрічають хлібом-сіллю в Білорусі фото Беларускі Гаюн

Командувач Об’єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв повідомив, що російський наземний компонент у повному складі виведений із Білорусі, але у вересні на території Білорусі заплановано проведення низки навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие"), які "можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності".

"Беларускі Гаюн" на це заперечив: "Відбулося значне зменшення чисельності російських військових у Білорусі, але про виведення в повному складі не йдеться".

За даними білоруських спостерігачів, від початку липня було ліквідовано польові табори ЗС РФ на полігонах "Обуз-Лесновський", "Лепельський" і "Осиповицький", але російські військові й надалі перебувають на аеродромах "Мозир" ("Боков") і "Зябрівка", на радіотехнічному вузлі "Барановичі" і 43-му вузлі зв'язку "Вілейка".

На поточний момент "Беларускі Гаюн" оцінює чисельність військових ЗС РФ тільки у перерахованих вище локаціях приблизно у 2000 осіб.

1-6 вересня в Білорусі пройдуть навчання ОДКБ "Бойове братство-2023". У них візьме участь понад 2500 військовослужбовців, із них приблизно 300 військових будуть із Росії.

Пряма мова Наєва: "Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, в подальшому не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається.

Разом з тим, на теперішній час ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ "Північ" не викрито. Наявний комплект військ прикриття збройних сил Білорусі та угруповання прикриття ДК зі складу угруповання "Запад" готовий переважно до ведення стримуючих та оборонних дій на власній території.

Проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз ми вживаємо заходів щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей".