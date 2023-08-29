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В Беларусь снова прибывают российские военные 

Елена РощинаВторник, 29 августа 2023, 11:27
В Беларусь снова прибывают российские военные 
Российские войска снова везут в Беларусь, фото из Telegram Беларускі Гаюн

В Беларусь прибыл очередной эшелон Вооруженных сил Российской Федерации – как заявлено, для участия в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: "Беларускі Гаюн", Мілітарі Медіа Центр

Детали: По информации "Беларускі Гаюн", 29 августа около 07:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ. 

Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября.

Уже второй эшелон российских военных прибыл в Беларусь с середины августа
Уже второй эшелон российских военных прибыл в Беларусь с середины августа
фото Беларускі Гаюн

"Беларускі Гаюн" отмечает, что в это же время в Беларуси будут проходить несколько учений:

  • "Поиск-2023" с силами разведки;
  • "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;
  • "Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;
  • "Скала-2023" с подразделениями МЧС.

По данным беларусских наблюдателей, это уже второй эшелон ВС РФ, который прибыл в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый прибыл вечером 18 августа.

Российских военных встречают хлебом-солью в Беларуси
Российских военных встречают хлебом-солью в Беларуси
фото Беларускі Гаюн

Командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев сообщил, что российский наземный компонент в полном составе выведен из Беларуси, но в сентябре на территории Беларуси запланировано проведение ряда учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые "могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия".

"Беларускi Гаюн" на это возразил: "Произошло значительное уменьшение численности российских военных в Беларуси, но о выводе в полном составе не идёт и речи". 

По данным беларусских наблюдателей, с начала июля были ликвидированы полевые лагеря ВС РФ на полигонах "Обуз-Лесновский", "Лепельский" и "Осиповичский", но российские военные продолжают находиться на аэродромах "Мозырь" ("Боков") и "Зябровка", на радиотехническом узле "Барановичи" и 43-м узле связи "Вилейка".

На текущий момент "Беларускі Гаюн" оценивает численность военных ВС РФ только в вышеперечисленных локациях примерно в 2000 человек.

1-6 сентября в Беларуси пройдут учения ОДКБ "Боевое братство-2023". В них примут участие более 2500 военнослужащих, из них около 300 военных будут из России.

Прямая речь Наева: "Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается.

Вместе с тем, в настоящее время признаков формирования ударных группировок в полосе ОСГВ "Север" не обнаружено. Имеющийся комплект войск прикрытия вооруженных сил Беларуси и группировки прикрытия ГК из состава группировки "Запад" готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории.

Однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонительных возможностей".

УП, дополнено
Темы: БеларусьРосcияОДКБ
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