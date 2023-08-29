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В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників

Ірина БалачукВівторок, 29 серпня 2023, 11:49
В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників
Фото ілюстративне з armyinform.com.ua

29 серпня Україна повернула додому тіла 84 полеглих захисників.

Джерело: уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко у Telegram  

Пряма мова Котенка: "Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 84 захисників".

Деталі: Він додав, що репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння низки відомств, силових структур та міжнародних організацій.

"Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", − підсумував Котенко.

29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Теми: Українавійна
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