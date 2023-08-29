В Украину вернули тела еще 84 павших защитников
29 августа Украина вернула домой тела 84 павших защитников.
Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в Telegram
Прямая речь Котенко: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитников".
Детали: Он добавил, что репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии ряда ведомств, силовых структур и международных организаций.
"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", − подытожил Котенко.
29 августа Украина чтит память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.