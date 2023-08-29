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В Украину вернули тела еще 84 павших защитников

Ирина БалачукВторник, 29 августа 2023, 11:49
В Украину вернули тела еще 84 павших защитников
Фото иллюстративное с armyinform.com.ua

29 августа Украина вернула домой тела 84 павших защитников.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в Telegram 

Прямая речь Котенко: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 84 защитников".

Детали: Он добавил, что репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии ряда ведомств, силовых структур и международных организаций.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", − подытожил Котенко.

29 августа Украина чтит память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Темы: Украинавойна
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