Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции

Арсен Жумадилов, который несколько месяцев возглавлял команду реформы закупок в сфере обороны, возглавил Агентство ресурсного обеспечения армии и надеется сделать из него ключевого оператора тылового обеспечения ВСУ, с прозрачными тендерами, планированием и проверкой качества.

Источник: Арсен Жумадилов в Facebook

Прямая речь: "Вчера министр обороны подписал приказ о моем назначении на должность руководителя Агентства при МОУ, которое будет осуществлять тыловое обеспечение ВСУ.

Не спешите поздравлять. Надеюсь, поздравите через три года, когда буду подводить итоги выполненного контракта, страна будет иметь системное решение по обеспечению войска, а государство – еще одну качественно функционирующую организацию.

Сейчас Агентство существует только на бумаге".

Детали: Жумадилов отметил, что завершается этап подготовки его командой реформы государственных закупок в рамках Офиса поддержки изменений при Минобороны Украины.

По его словам, в предыдущие 4 месяца там разрабатывали нормативную базу, дизайн бизнес-процессов системы снабжения и взаимодействия с внутренними клиентами и внешними стейкхолдерами.

Теперь надо "превратить Агентство из нескольких строк записи в государственном регистраторе и уставе, чем оно сейчас является, в ключевого оператора тылового обеспечения армии, крупнейшего публичного заказчика страны, на работу которого полагаются миллионы военнослужащих, к сотрудничеству с которым стремятся тысячи поставщиков, в равных условиях конкурирующих за соответствующее право".

Жумадилов констатировал, что перед Агентством стоит много вызовов одновременно. Среди наиболее насущных – внесение министерством проекта постановления Кабмина, которым правительство должно определить Агентство ответственным исполнителем бюджетной программы.

Принятие постановления планировалось еще на начало июля, но "скорость движения проектов документов в дебрях министерства иногда падает до отрицательных значений", отметил Жумадилов.

Прямая речь: "С этой недели стартуем с регулярным форматом проверки прогресса движения по запуску Агентства со всеми заинтересованными структурными подразделениями. О таком формате я хлопотал давно. Нужно войти в ритм, иначе запуск размажется на долгую и невнятную историю, в которых крайних найти будет крайне сложно. Таких историй вокруг достаточно, добавлять еще одну нет желания".

Детали: Жумадилов добавил, что основной стратегический вызов – это переосмысление функции тылового снабжения для нужд ВСУ с "закупили – передали" в "закрыли нужды наших военных", то есть "другая концептуальная рамка".

"Речь идет не только о тендерах без коррупции (это базовая гигиена, условие, без которого нет смысла продолжать что-либо), но и о четком прогнозировании и планировании, политике в сфере качества и ее контроле при приемке товара, распределении и доступе военнослужащих к надлежащему обеспечению, постоянстве системы безотносительно персоналий и устойчивости к шокам", – отметил Жумадилов.

По его словам, его команду "драйвит внедрение ценностно ориентированных трансформаций в публичном секторе". Те, кто хочет помочь, могут присылать резюме на reformsrecruitment@gmail.com.

Жумадилов отметил, что сейчас нужны знатоки товарных рынков, закупщики, проектные менеджеры, юристы, а в будущем перечень будет шире.

Справка: Арсен Жумадилов с 2019 до 2023 года был генеральным директором ГП "Медицинские закупки Украины". В апреле 2023 года возглавил команду реформы закупок в сфере обороны в рамках Офиса поддержки изменений при Министерстве обороны Украины.

28 августа 2023 года министр обороны Алексей Резников подписал указ о назначении Арсена Жумадилова главой Агентства ресурсного обеспечения армии.

Планируется, что Агентство ресурсного обеспечения армии заработает уже осенью этого года.

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