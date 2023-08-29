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Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 29 серпня 2023, 14:30
Уряд розширив коло людей, які можуть імігрувати в Україну
ФОТО SHUTTERSTOCK

Уряд розширив коло іноземців і осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "Розширено коло іноземців та осіб без громадянства, які мають право на отримання дозволу на імміграцію в Україну, особами, які прослужили в Державній спеціальній службі транспорту України та Національній гвардії України три і більше років,  а також особами, які служили у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії (незалежно від строку військової служби) і були визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоровʼя".

Деталі: Крім того, подання пропозицій до міграційної служби щодо встановлення квоти імміграції для вищезгаданих категорій осіб віднесено до повноважень Міноборони та Нацгвардії. Також уточнено перелік документів, що подаються для отримання дозволу на імміграцію.

Теми: Кабінет міністрівзаконодавство
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