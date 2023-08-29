Правительство расширило круг людей, которые могут иммигрировать в Украину

Правительство расширило круг иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "Расширен круг иностранцев и лиц без гражданства, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину, лицами, которые прослужили в Государственной специальной службе транспорта Украины и Национальной гвардии Украины три и более лет, а также лицами, которые служили в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии (независимо от срока военной службы) и были признаны ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья".

Детали: Кроме того, представление предложений в миграционную службу по установлению квоты иммиграции для вышеупомянутых категорий лиц отнесено к полномочиям Минобороны и Нацгвардии. Также уточнен перечень документов, представляемых для получения разрешения на иммиграцию.