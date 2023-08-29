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Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль

Валентина РоманенкоВівторок, 29 серпня 2023, 14:46
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
фото ЦГО

У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди.

Джерело: обсерваторія ім. Срезневського в соцмережах, Укргідрометцентр

Деталі: Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 28 серпня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди.

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Ніч на понеділок у столиці виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 1943 та 2022 років перевищено на 1,4°С.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,7°С, що на 0,6°С вище попереднього рекордного показника 1943 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала +27,8°С, що перевищило попередній рекордний показник 1943 року на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,3°С.

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Щодо прогнозу на середу 30 серпня, у більшості областей України, за даними Укргідрометцентру, очікується спекотна погода, але з мінливою хмарністю.

 

В західних областях вночі помірні, вдень значні дощі, грози, вдень окремих районах град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 15-20°, вдень 23-28°, на Закарпатті 20-25°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 28-33°; у східних областях вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Теми: погодаКиїв
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