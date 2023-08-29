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Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд

Валентина РоманенкоВторник, 29 августа 2023, 14:46
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
фото ЦГО

В столице второй день подряд продолжаются температурные рекорды.

Источник: обсерватория им. Срезневского в соцсетях, Укргидрометцентр

Детали: Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 28 августа в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда.

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Ночь на понедельник в столице оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +21,3°С. Предыдущее рекордное значение 1943 и 2022 годов превышено на 1,4°С.

Максимальная температура воздуха после полудня достигла +35,7°С, что на 0,6°С выше предыдущего рекордного показателя 1943 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила +27,8°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1943 года на 1,4°С, а климатическую норму - на 9,3°С.

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Что касается прогноза на среду 30 августа, в большинстве областей Украины, по данным Укргидрометцентра, ожидается жаркая погода, но с переменной облачностью.

 

В западных областях ночью умеренные, днем значительные дожди, грозы, днем отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 15-20°, днем 23-28°, на Закарпатье 20-25°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 17-22°, днем 28-33°; в восточных областях ночью 11-16°, днем 24-29°.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Темы: погодаКиев
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