Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 15:38
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
Пошукові роботи після російського удару в селі Гоголеве на Полтавщині. Фото з телеграму Дмитра Луніна.

29 серпня, на другу добу після російського ракетного удару по олійниці у селі Гоголеве на Полтавщині, рятувальники знайшли тіло четвертої загиблої людини.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Пряма мова: "На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян".

Реклама:

Що передувало:

  • Уночі 28 серпня російська ракета повністю зруйнувала виробничий цех на олійниці в селі Гоголеве Миргородського району. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

Теми: Полтавська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Полтавська область
У Полтавській області заборонили святкувати 1 вересня
Ракетний удар по Полтавщині: уже 3 загиблих
Росіяни вдарили по Полтавщині: 2 загиблих, триває розбір завалів
Останні новини
04:22
Росія не евакуює поранених та вбитих – ISW
03:27
ОновленоЧерез загрозу безпілотників оголошена тривога на півдні України
03:17
Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW
02:39
Блінкен назвав Starlink "життєво важливим інструментом"
02:08
У Росії заявили про атаку безпілотників на Бєлгородщину
01:40
Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді
01:08
Блінкен назвав умову, за якої можливі переговори з Росією
00:38
Цьогорічна заява G20 "могла б заспокоїти Москву" - Politico
23:54
По всій Фінляндії відбулися акції протесту проти уряду
23:43
Зеленський: Зараз поганий момент для переговорів
Усі новини...
Реклама: