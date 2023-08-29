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На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 15:38
На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
Пошукові роботи після російського удару в селі Гоголеве на Полтавщині. Фото з телеграму Дмитра Луніна.

29 серпня, на другу добу після російського ракетного удару по олійниці у селі Гоголеве на Полтавщині, рятувальники знайшли тіло четвертої загиблої людини.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Пряма мова: "На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян".

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Що передувало:

  • Уночі 28 серпня російська ракета повністю зруйнувала виробничий цех на олійниці в селі Гоголеве Миргородського району. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

Теми: Полтавська областьракетний удар
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