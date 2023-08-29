На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару

Пошукові роботи після російського удару в селі Гоголеве на Полтавщині. Фото з телеграму Дмитра Луніна.

29 серпня, на другу добу після російського ракетного удару по олійниці у селі Гоголеве на Полтавщині, рятувальники знайшли тіло четвертої загиблої людини.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram

Пряма мова: "На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян".

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