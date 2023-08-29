На Полтавщині знайшли тіло четвертої жертви від російського удару
Вівторок, 29 серпня 2023, 15:38
29 серпня, на другу добу після російського ракетного удару по олійниці у селі Гоголеве на Полтавщині, рятувальники знайшли тіло четвертої загиблої людини.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram
Пряма мова: "На другу добу після ворожого обстрілу рятувальники знайшли тіло четвертої людини. Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян".
Реклама:
Що передувало:
- Уночі 28 серпня російська ракета повністю зруйнувала виробничий цех на олійниці в селі Гоголеве Миргородського району. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.