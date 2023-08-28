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Росіяни вдарили по Полтавщині: 2 загиблих, триває розбір завалів

Ірина БалачукПонеділок, 28 серпня 2023, 08:46
Росіяни вдарили по Полтавщині: 2 загиблих, триває розбір завалів
ФОТО З TELEGRAM АНДРІЯ ЄРМАКА

Дві людини загинули, дві дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти у результаті ракетного удару росіян по промисловому об’єкту на Полтавщині вночі 28 серпня.

Джерело: начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram 

Пряма мова Луніна: "Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо".

Деталі: Голова ОВА додав, що на місці удару тривають пошукові роботи та розбір завалів. 

 
Фото з Telegram Андрія Єрмака 

Також, за словами Луніна, російська ракета повністю зруйнувала виробничий цех.

Доповнено: Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району.

Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

Єрмак повідомив про 2 загиблих і 5 постраждалих. Ці люди працювали в нічну зміну.

Передісторія: 

Теми: Полтавська областьвійнажертви
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