Росіяни вдарили по Полтавщині: 2 загиблих, триває розбір завалів
Дві людини загинули, дві дістали поранення та ще двоє вважаються зниклими безвісти у результаті ракетного удару росіян по промисловому об’єкту на Полтавщині вночі 28 серпня.
Джерело: начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram, голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова Луніна: "Унаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло, двоє людей доставлені в лікарню з незначними ушкодженнями, про місцезнаходження ще двох людей наразі невідомо".
Деталі: Голова ОВА додав, що на місці удару тривають пошукові роботи та розбір завалів.
Також, за словами Луніна, російська ракета повністю зруйнувала виробничий цех.
Доповнено: Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве, Миргородського району.
Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.
Єрмак повідомив про 2 загиблих і 5 постраждалих. Ці люди працювали в нічну зміну.
Передісторія:
- Вночі 28 серпня Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Києві та низці областей України.
- Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.
- Повітряні сили повідомили, що знищили 4 ракети з 6, які Росія запустила по Україні уночі 28 серпня.