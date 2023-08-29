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В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара

"Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 15:38
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
Поисковые работы после российского удара в селе Гоголево в Полтавской области. Фото из телеграмма Дмитрия Лунина.

29 августа, на вторые сутки после российского ракетного удара по маслобойне в селе Гоголево в Полтавской области, спасатели нашли тело четвертого погибшего человека.

Источник: председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь: "На вторые сутки после вражеского обстрела спасатели нашли тело четвертого человека. Сочувствуем родным и близким невинных жертв террористического акта россиян".

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Что предшествовало:

  • Ночью 28 августа российская ракета полностью разрушила производственный цех на маслобойне в селе Гоголево Миргородского района. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.

Темы: Полтавская областьракетный удар
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