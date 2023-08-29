Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області

Президент Володимир Зеленський України звільнив начальника управління Служби безпеки України в Закарпатській області Євгена Борзілова, який очолював відомство з липня 2022 року.

Джерело: указ на сайті президента, місцеве видання mukachevo.net

Дослівно: "Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області".

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Деталі: Як пише місцеве видання Борзілов до призначення на Закарпаття з 2019 року працював керівником обласного управління СБУ в Полтаві. Раніше — заступником начальника управління департаменту контррозвідувального захисту інтересів СБУ.

Передісторія:

28 серпня Зеленський своїми указами провів кадрові перестановки, призначивши заступника голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.