Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области

Президент Владимир Зеленский Украины уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области Евгения Борзилова, который возглавлял ведомство с июля 2022 года.

Источник: указ на сайте президента, местное издание mukachevo.net

Дословно: "Уволить Борзилова Евгения Викторовича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области".

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Детали: Как пишет местное издание Борзилов до назначения на Закарпатье с 2019 года работал руководителем областного управления СБУ в Полтаве. Ранее - заместителем начальника управления департамента контрразведывательной защиты интересов СБУ.

Предыстория:

28 августа Зеленский своими указами провел кадровые перестановки, назначив заместителя председателя СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.