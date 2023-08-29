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Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 18:50
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Петр Павел, фото: getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що не можна допустити перемоги Росії у війні проти України, адже її агресія підірвати міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах і співпраці, відповідно, підтримка нашої країни критично важлива.

Джерело: промова чеського президента перед чеськими послами в Празькому граді у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK

Пряма мова: "Ми вже маємо досвід, і не потрібно спекулювати на тому, що Росія ніколи не змириться з втратою політичного впливу на нашу країну. І також очевидно, що такий результат надихнув би інші країни, які думають так само, як Росія".

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Деталі: Президент Чехії наголосив, що перемоги Росії у повномасштабній війні проти України не можна допустити, а "російська агресія і все більша асертивність загрожують підірвати міжнародний порядок, побудований на узгоджених правилах і співпраці".

Окремо Павел пояснив, що вважає підтримку України не лише солідарною та морально правильною, але й критично важливою для забезпечення безпеки Чеської Республіки.

Він також закликав створити умови для того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС і НАТО після завершення війни і виконання необхідних критеріїв.

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Теми: ЧехіяРосіяУкраїнавійна
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