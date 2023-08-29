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Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 29 августа 2023, 18:50
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Петр Павел, фото: getty Images

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нельзя допустить победы России в войне против Украины, ведь ее агрессия подорвать международный порядок, построенный на согласованных правилах и сотрудничестве, соответственно, поддержка нашей страны критически важна.

Источник: речь чешского президента перед чешскими послами в Пражском граде во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK

Прямая речь: "Мы уже имеем опыт, и не нужно спекулировать на том, что Россия никогда не смирится с потерей политического влияния на нашу страну. И также очевидно, что такой результат вдохновил бы другие страны, которые думают так же, как Россия".

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Детали: Президент Чехии подчеркнул, что победы России в полномасштабной войне против Украины нельзя допустить, а "российская агрессия и все большая ассертивность угрожают подорвать международный порядок, построенный на согласованных правилах и сотрудничестве".

Отдельно Павел пояснил, что считает поддержку Украины не только солидарной и морально правильной, но и критически важной для обеспечения безопасности Чешской Республики.

Он также призвал создать условия для того, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС и НАТО после завершения войны и выполнения необходимых критериев.

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Темы: ЧехияРосcияУкраинавойна
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