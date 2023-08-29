Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Президент Чехии Петр Павел заявил, что нельзя допустить победы России в войне против Украины, ведь ее агрессия подорвать международный порядок, построенный на согласованных правилах и сотрудничестве, соответственно, поддержка нашей страны критически важна.
Источник: речь чешского президента перед чешскими послами в Пражском граде во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK
Прямая речь: "Мы уже имеем опыт, и не нужно спекулировать на том, что Россия никогда не смирится с потерей политического влияния на нашу страну. И также очевидно, что такой результат вдохновил бы другие страны, которые думают так же, как Россия".
Детали: Президент Чехии подчеркнул, что победы России в полномасштабной войне против Украины нельзя допустить, а "российская агрессия и все большая ассертивность угрожают подорвать международный порядок, построенный на согласованных правилах и сотрудничестве".
Отдельно Павел пояснил, что считает поддержку Украины не только солидарной и морально правильной, но и критически важной для обеспечения безопасности Чешской Республики.
Он также призвал создать условия для того, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС и НАТО после завершения войны и выполнения необходимых критериев.
Что предшествовало:
- В июне чешское правительство одобрило отчет Министерства иностранных дел о пересмотре отношений с Россией, в котором она названа источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.
- Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.