Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Вівторок, 29 серпня 2023, 19:46
Від початку доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, ворог вдавався до авіа- і артобстрілів.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу від 29 серпня
Дослівно: "Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень".
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Деталі: На більшості напрямків противник вдавався до авіаційних, артилерійських і мінометних обстрілів.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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