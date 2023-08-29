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Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу

Олександр ШумілінВівторок, 29 серпня 2023, 19:46
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, ворог вдавався до авіа- і артобстрілів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу від 29 серпня

Дослівно: "Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив  48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень".

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Деталі: На більшості напрямків противник вдавався до авіаційних, артилерійських і мінометних обстрілів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Передісторія:

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Теми: Генштабвійна
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