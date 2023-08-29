Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу

Олександр ШумілінВівторок, 29 серпня 2023, 19:46
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 30 бойових зіткнень, ворог вдавався до авіа- і артобстрілів.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу від 29 серпня

Дослівно: "Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив  48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень".

Реклама:

Деталі: На більшості напрямків противник вдавався до авіаційних, артилерійських і мінометних обстрілів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Воїни Збройних сил України підняли український прапор на лівому березі Дніпра в Херсонській області – над будівлями в поселенні Дачі, що зараз є "сірою зоною".

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські війська ще більше просунулися в районі Роботиного і Кліщіївки – ISW

фотоУ Силах оборони розповіли про новий український ударний FPV-дрон

Росія облаштовує військові бази біля кордону з Фінляндією

Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків

фото, відео, оновленоУ Тернополі гасили масштабну пожежу на підприємстві

Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро

Усі новини...
Генштаб
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
У районі Мар’їнки Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів – зведення
Останні новини
08:59
ЗСУ просуваються в районі Кліщіївки і Андріївки, що під Бахмутом – Міноборони
08:51
Рада Європи відреагувала на фіктивні "вибори" росіян в Україні
08:30
У Кривому Розі прогриміли вибухи
08:03
Сили оборони ліквідували 580 окупантів та 28 артсистем ворога за добу
07:47
фото, відео У Бєлгородській області РФ прогриміли вибухи, влада заявила про збиті безпілотники
07:33
Блінкен став на захист декларації G20, яка розчарувала Україну
07:12
Ворог завдав 87 авіаударів у шести областях та на островах – Генштаб ЗСУ
06:38
Байден: На саміті G20 панувала згода стосовно миру в Україні
06:13
Лубінець оприлюднив механізм повернення депортованих дітей
05:15
Суровікіна призначили на нову посаду – ISW
Усі новини...
Реклама: