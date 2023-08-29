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С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба

Александр ШумилинВторник, 29 августа 2023, 19:46
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Фото: Генштаб

С начала суток на фронте произошло 30 боевых столкновений, враг прибегал к авиа- и артобстрелам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба от 29 августа

Дословно: "В течение суток враг нанес 5 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло более 30 боевых столкновений".

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Детали: На большинстве направлений противник прибегал к авиационным, артиллерийским и минометным обстрелам.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Предыстория:

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Темы: Генштабвойна
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