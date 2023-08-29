Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму 29 серпня залишили без змін вирок кримському татарину Аппазу Куртамету, якого звинуватили в нібито пожертвах учасникам добровольчих батальйонів України.

Джерело: ініціатива "Кримський процес"

Деталі: Під час розгляду апеляційної скарги на вирок колегія окупаційного Верховного суду Криму визнала один із доказів, врахованих під час розгляду справи в суді першої інстанції, неприпустимим, проте не побачила підстав для скасування вироку чи перегляду строку покарання.

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