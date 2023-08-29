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Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну

"Українська правда"Вівторок, 29 серпня 2023, 20:19
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
АППАЗ КУРТАМЕТ, ФОТО З TELEGRAM ЛУБІНЦЯ

У підконтрольному Росії Верховному суді Криму 29 серпня залишили без змін вирок кримському татарину Аппазу Куртамету, якого звинуватили в нібито пожертвах учасникам добровольчих батальйонів України.

Джерело: ініціатива "Кримський процес"

Деталі: Під час розгляду апеляційної скарги на вирок колегія окупаційного Верховного суду Криму визнала один із доказів, врахованих під час розгляду справи в суді першої інстанції, неприпустимим, проте не побачила підстав для скасування вироку чи перегляду строку покарання.

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Що передувало:

  • Російські силовики затримали Куртамета 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище.
  • У квітні 2023 року Підконтрольний РФ "Київський райсуд Сімферополя" засудив Куртамета до 7 років позбавлення волі за нібито перерахування ним 500 гривень добровольчому батальйону "Крим".
  • За версією слідства, він переказав кошти представнику батальйону. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, хлопець позичив ці гроші знайомому в борг, який на той час вступив до добробуту.

Теми: Кримокупаціякримські татарисуд
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