Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Вівторок, 29 серпня 2023, 20:19
У підконтрольному Росії Верховному суді Криму 29 серпня залишили без змін вирок кримському татарину Аппазу Куртамету, якого звинуватили в нібито пожертвах учасникам добровольчих батальйонів України.
Джерело: ініціатива "Кримський процес"
Деталі: Під час розгляду апеляційної скарги на вирок колегія окупаційного Верховного суду Криму визнала один із доказів, врахованих під час розгляду справи в суді першої інстанції, неприпустимим, проте не побачила підстав для скасування вироку чи перегляду строку покарання.
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Що передувало:
- Російські силовики затримали Куртамета 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище.
- У квітні 2023 року Підконтрольний РФ "Київський райсуд Сімферополя" засудив Куртамета до 7 років позбавлення волі за нібито перерахування ним 500 гривень добровольчому батальйону "Крим".
- За версією слідства, він переказав кошти представнику батальйону. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, хлопець позичив ці гроші знайомому в борг, який на той час вступив до добробуту.