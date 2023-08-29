Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину

В подконтрольном России Верховном суде Крыма 29 августа оставили без изменений приговор крымскому татарину Аппазу Куртамету, которого обвинили в якобы пожертвованиях участникам добровольческих батальонов Украины.

Источник: инициатива "Крымский процесс"

Детали: При рассмотрении апелляционной жалобы на приговор коллегия оккупационного Верховного суда Крыма признала одно из доказательств, учтенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, недопустимым, однако не увидела оснований для отмены приговора или пересмотра срока наказания.

Реклама:

Что предшествовало: