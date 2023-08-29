Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Вторник, 29 августа 2023, 20:19
В подконтрольном России Верховном суде Крыма 29 августа оставили без изменений приговор крымскому татарину Аппазу Куртамету, которого обвинили в якобы пожертвованиях участникам добровольческих батальонов Украины.
Источник: инициатива "Крымский процесс"
Детали: При рассмотрении апелляционной жалобы на приговор коллегия оккупационного Верховного суда Крыма признала одно из доказательств, учтенных при рассмотрении дела в суде первой инстанции, недопустимым, однако не увидела оснований для отмены приговора или пересмотра срока наказания.
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Что предшествовало:
- Российские силовики задержали Куртамета 23 июля 2022 года на админгранице с временно оккупированным Крымом, куда он направлялся к родственникам. В тот же день связь с ним пропала. О его местонахождении не было известно до 8 октября. В конце февраля этого года оккупанты начали судилище.
- В апреле 2023 года Подконтрольный РФ "Киевский райсуд Симферополя" приговорил Куртамета к 7 годам лишения свободы за якобы перечисление им 500 гривен добровольческому батальону "Крым".
- По версии следствия, он перевел средства представителю батальона. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, парень одолжил эти деньги знакомому в долг, который в то время вступил в благосостояние.