По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Після опівночі Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотників і балістичного озброєння в низці областей, пізніше було оголошено ракетну небезпеку в південних регіонах.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Дослівно ПС: "Перша група ворожих ударних БпЛА знаходиться в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва.
Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького".
Деталі: Повітряну тривогу оголосили в центральних, східних, північних областях.
Дослівно ПС: "Група ворожих ударних БпЛА в районі стику Чернігівської, Київської областей та держкордону України з Республікою Білорусь!
Напрямок руху – на Київ!"
Оновлено: О 02:15 у Києві була огоолшена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину.
Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.
Пізніше в південних областях повітряну тривогу оголосили через ракетну загрозу.
Повітряна тривога охопила всю Україну, крім західних областей.
О 04:53 повітряну тривогу було оголошено по всій Україні через загрозу крилатих ракет.
О 05:30 почалися відбої тривоги в областях.