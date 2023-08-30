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По всій Україні була оголошена повітряна тривога

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 04:55
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
повітряна тривога, ілюстративне фото getty images

Після опівночі Повітряні сили повідомили про загрозу ворожих безпілотників і балістичного озброєння в низці областей, пізніше було оголошено ракетну небезпеку в південних регіонах.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Дослівно ПС: "Перша група ворожих ударних БпЛА знаходиться в районі меж Сумської та Чернігівської областей, рухається у напрямку Києва.

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Друга група  знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей, рухається у напрямку Кропивницького".

Деталі: Повітряну тривогу оголосили в центральних, східних, північних областях.

Дослівно ПС: "Група ворожих ударних БпЛА в районі стику Чернігівської, Київської областей та держкордону України з Республікою Білорусь!

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Оновлено: О 02:15 у Києві була огоолшена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину.

Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Пізніше в південних областях повітряну тривогу оголосили через ракетну загрозу.

Повітряна тривога охопила всю Україну, крім західних областей.

О 04:53 повітряну тривогу було оголошено по всій Україні через загрозу крилатих ракет.

О 05:30 почалися відбої тривоги в областях.

Теми: повітряна тривогабезпілотники
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