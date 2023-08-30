Росія запустила по Україні крилаті ракети – Повітряні сили

ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

Вночі 30 серпня Повітряні сили повідомили про пуск ворогом крилатих ракет по Україні.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет із Ту-95мс!

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Очікується наближення до повітряного простору України в районі Сумської області близько 4-ї години!"

Що передувало: В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

На підступах до Києва працювала ППО.

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