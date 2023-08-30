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Росія запустила по Україні крилаті ракети – Повітряні сили

Ольга Глущенко Середа, 30 серпня 2023, 03:55
Росія запустила по Україні крилаті ракети – Повітряні сили
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ ARMIFLOT.RU

Вночі 30 серпня Повітряні сили повідомили про пуск ворогом крилатих ракет по Україні.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет із Ту-95мс!

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Очікується наближення до повітряного простору України в районі Сумської області близько 4-ї години!"

Що передувало: В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

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Теми: повітряна тривога
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