Росія запустила по Україні крилаті ракети – Повітряні сили
Середа, 30 серпня 2023, 03:55
Вночі 30 серпня Повітряні сили повідомили про пуск ворогом крилатих ракет по Україні.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет із Ту-95мс!
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Очікується наближення до повітряного простору України в районі Сумської області близько 4-ї години!"
Що передувало: В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.
На підступах до Києва працювала ППО.
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