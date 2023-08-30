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По всей Украине была объявлена воздушная тревога

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 04:55
По всей Украине была объявлена воздушная тревога
воздушная тревога, иллюстративное фото getty images

После полуночи Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских беспилотников и баллистического вооружения в ряде областей, позже была объявлена ракетная опасность в южных регионах.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Первая группа вражеских ударных БпЛА находится в районе границ Сумской и Черниговской областей, движется в направлении Киева.

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Вторая группа находится в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей, движется в направлении Кропивницкого".

Детали: Воздушную тревогу объявили в центральных, восточных, северных областях.

Дословно ПС: "Группа вражеских ударных БпЛА в районе стыка Черниговской, Киевской областей и госграницы Украины с Республикой Беларусь!

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Обновлено: В 02:15 в Киеве была объявлена воздушная тревога, которая длилась одну минуту.

Повторно тревогу в столице объявили в 02:39. Председатель КГВА Сергей Попко напомнил об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

Позже в южных областях воздушную тревогу объявили из-за ракетной угрозы.

Воздушная тревога охватила всю Украину, кроме западных областей.

В 04:53 воздушная тревога была объявлена по всей Украине из-за угрозы крылатых ракет.

В 05:30 начались отбои тревоги в областях.

Темы: воздушная тревогабеспилотники
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