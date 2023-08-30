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Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями

Середа, 30 серпня 2023, 02:03
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Український дрон-камікадзе "Грім", ілюстративне фото Арміяінформ

Російське Міноборони заявило, що в середу вночі були збиті дрони над Брянською, Орловською, Калузькою, Рязанською областями.

Джерело: Міноборони РФ, Телеграм-канал Mash

Дослівно: "Вночі 30 серпня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: У російському відомстві зазначили, що черговими засобами ППО нібито "три українські безпілотні літальні апарати збито над територією Брянської області та ще один БпЛА над територією Орловської області".

Телеграм-канал Mash повідомляє, що один зі збитих над Брянськом БпЛА впав на завод "Кремній ЕЛ" – він значиться в списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки.

За попередніми даними Mash, є руйнування – на місці працюють "швидка" і МНС.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Чотири літаки Іл-76 пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників.

Оновлено:Пізніше російське Міноборони повідомило про збиття безпілотника над Калузькою та Рязанською областями.

Теми: Росіябезпілотники
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