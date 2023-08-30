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Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями

Среда, 30 августа 2023, 02:03
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
В России заявили о сбитии беспилотника в Калужской области Украинский дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформ

Российское Минобороны заявило, что в среду ночью были сбиты дроны над над Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской областями.

Источник: Минобороны РФ, Телеграмм-канал Mash

Дословно: "Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: В российском ведомстве отметили, что дежурными средствами ПВО якобы "три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области".

Телеграмм-канал Mash сообщает, что один из сбитых над Брянском БпЛА упал на завод "Кремний ЭЛ" – он значится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники.

По предварительным данным Mash, есть разрушения – на месте работают "скорая" и МЧС.

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Что предшествовало: Четыре самолета Ил-76 повреждены на военном аэродроме в Пскове в результате атаки беспилотников.

Обновлено: Позже российское Минобороны сообщило о сбитии беспилотника над Калужской, Рязанской областями.

Темы: Росcиябеспилотники
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