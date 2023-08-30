Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти

Вночі 30 серпня так звана "влада" Севастополя повідомила про вибухи в районі Севастопольської бухти.

Джерело: так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Telegram-канал "Кримський вітер"

Пряма мова Развожаєва: "У районі Севастопольської бухти за попередньою інформацією сили ППДО відбивають атаки ворожих безпілотників з моря".

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Деталі: "Кримський вітер" опублікував відео нібито роботи російської ППО в районі окупованого Севастополя.