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Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 03:31
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Севастополь, ФОТО: GETTY IMAGES

Ночью 30 августа так называемые "власти" Севастополя сообщили о взрывах в районе Севастопольской бухты.

Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Прямая речь Развожаева: "В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря".

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Детали: "Крымский ветер" опубликовал видео якобы работы российской ПВО в районе оккупированного Севастополя.

Темы: Крымоккупациявойна
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