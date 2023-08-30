Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Среда, 30 августа 2023, 03:31
Ночью 30 августа так называемые "власти" Севастополя сообщили о взрывах в районе Севастопольской бухты.
Источник: так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"
Прямая речь Развожаева: "В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря".
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Детали: "Крымский ветер" опубликовал видео якобы работы российской ПВО в районе оккупированного Севастополя.