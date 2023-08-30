Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей

У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки в ніч на 30 серпня загинули дві людини, ще троє отримали поранення.

Джерело: КМВА, столичний голова Віталій Кличко, МВС і ДСНС України

Деталі: У Шевченківському районі Києва уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому – на дах магазину.

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Наслідки атаки на Київ у ніч на 30 серпня ДСНС

На території підприємства у Шевченківському районі загинули дві людини, ше троє громадян отримали поранення. Загиблі – працівники підприємства 1987 та 1997 років народження

Рятувальники мали виклики за чотирма адресами у Шевченківському районі і один у Дарницькому. Пожежі вже ліквідовано.

Спершу у КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва, за попередніми даними, загинуло 2 людини, ще одна отримала ушкодження.

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Пряма мова Кличка: "За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла".

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

Він зазначив, що двоє людей отримали поранення і госпіталізовані.

Згодом КМВА і МВС повідомили, що поранення різного ступеня важкості отримали троє людей.

Також у військовій адміністрації уточнили, що загинули два охоронці підприємства 26 та 36 років.

Наслідки атаки на Київ у ніч на 30 серпня ДСНС

Нагадаємо: У Дарницькому та Шевченківському районах Києва відбулося падіння уламків ворожих ракет, виникли пожежі.