Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки в ніч на 30 серпня загинули дві людини, ще троє отримали поранення.
Джерело: КМВА, столичний голова Віталій Кличко, МВС і ДСНС України
Деталі: У Шевченківському районі Києва уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому – на дах магазину.
На території підприємства у Шевченківському районі загинули дві людини, ше троє громадян отримали поранення. Загиблі – працівники підприємства 1987 та 1997 років народження
Рятувальники мали виклики за чотирма адресами у Шевченківському районі і один у Дарницькому. Пожежі вже ліквідовано.
Спершу у КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва, за попередніми даними, загинуло 2 людини, ще одна отримала ушкодження.
Пряма мова Кличка: "За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла".
Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.
Він зазначив, що двоє людей отримали поранення і госпіталізовані.
Згодом КМВА і МВС повідомили, що поранення різного ступеня важкості отримали троє людей.
Також у військовій адміністрації уточнили, що загинули два охоронці підприємства 26 та 36 років.
Нагадаємо: У Дарницькому та Шевченківському районах Києва відбулося падіння уламків ворожих ракет, виникли пожежі.