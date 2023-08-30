Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей

Ольга Глущенко , Олена РощінаСереда, 30 серпня 2023, 06:06
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
Поліція фіксує наслідки атаки на Київ, фото МВС

У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки в ніч на 30 серпня загинули дві людини, ще троє отримали поранення.

Джерело: КМВА, столичний голова Віталій КличкоМВС і ДСНС України

Деталі: У Шевченківському районі Києва уламки збитої ракети впали на територію одного з підприємств і в нежитлові забудови, у Дарницькому – на дах магазину.

Реклама:
Наслідки атаки на Київ у ніч на 30 серпня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 30 серпня
ДСНС

На території підприємства у Шевченківському районі загинули дві людини, ше троє громадян отримали поранення. Загиблі – працівники підприємства 1987 та 1997 років народження

Рятувальники мали виклики за чотирма адресами у Шевченківському районі і один у Дарницькому. Пожежі вже ліквідовано. 

Спершу у КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі Києва, за попередніми даними, загинуло 2 людини, ще одна отримала ушкодження.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Кличка: "За ще одним викликом у Шевченківському районі медики госпіталізували одну постраждалу. 24-річна дівчина отримала різані рани від уламків скла".

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків. Зокрема, в Дарницькому районі. Та в чотирьох місцях у Шевченківському районі столиці.

Він зазначив, що двоє людей отримали поранення і госпіталізовані.

Згодом КМВА і МВС повідомили, що поранення різного ступеня важкості отримали троє людей.

Також у військовій адміністрації уточнили, що загинули два охоронці підприємства 26 та 36 років.

Наслідки атаки на Київ у ніч на 30 серпня
Наслідки атаки на Київ у ніч на 30 серпня
ДСНС

Нагадаємо: У Дарницькому та Шевченківському районах Києва відбулося падіння уламків ворожих ракет, виникли пожежі.

УП, оновлено
Теми: Київракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: