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Ракетная атака на Киев: погибли два человека

Ольга Глущенко, Елена РощинаСреда, 30 августа 2023, 06:06
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
Полиция фиксирует последствия атаки на Киев, фото МВД

В Киеве в результате вражеской ракетной атаки в ночь на 30 августа погибли два человека, еще трое получили ранения.

Источник: КГВА, столичный глава Виталий Кличко, МВД и ГСЧС Украины

Детали: В Шевченковском районе Киева обломки сбитой ракеты упали на территорию одного из предприятий и в нежилые застройки, в Дарницком – на крышу магазина.

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Последствия атаки на Киев в ночь на 30 августа
Последствия атаки на Киев в ночь на 30 августа
ГСЧС

На территории предприятия в Шевченковском районе погибли два человека, еще трое граждан получили ранения. Погибшие – работники предприятия 1987 и 1997 годов рождения.

Спасатели получили вызовы по четырем адресам в Шевченковском районе и один в Дарницком. Пожары уже ликвидированы. 

Сначала в КГВА сообщили, что в результате падения обломков на территорию предприятия в Шевченковском районе Киева, по предварительным данным, погибли 2 человека, еще один получил повреждения.

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Прямая речь Кличко: "По еще одному вызову в Шевченковском районе медики госпитализировали одну пострадавшую. 24-летняя девушка получила резаные раны от осколков стекла".

Обновлено: Позже Кличко сообщил, что пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения осколков. В частности, в Дарницком районе. И в четырех местах в Шевченковском районе столицы.

Он отметил, что два человека получили ранения и госпитализированы.

Позже КГВА и МВД сообщили, что ранения различной степени тяжести получили три человека.

Также в военной администрации уточнили, что погибли два охранника предприятия 26 и 36 лет.

Последствия атаки на Киев в ночь на 30 августа
Последствия атаки на Киев в ночь на 30 августа
ГСЧС

Напомним: В Дарницком и Шевченковском районах Киева произошло падение обломков вражеских ракет, возникли пожары.

Темы: Киевракетный ударвойна
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