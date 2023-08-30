Міноборони РФ намагається обмежити інформацію про війну в Україні – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що Міноборони Росії взялося за обмеження і цензурування інформації про загарбницьку війну в Україні.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті припускають, що, можливо, Міністерство оборони Росії повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, намагаючись цензурувати скарги з фронту і повідомлення про успіхи українських військ.
Експерти нагадують, що Міністерство оборони Росії нещодавно змінило стиль щоденних повідомлень, щоб зменшити щоденний обсяг інформації про війну.
За спостереженнями фахівців, раніше воно публікувало щоденний звіт, який відрізнявся від індивідуальних звітів пресслужб кожного російського угруповання військ.
Однак 29 серпня пресслужби кожного російського угруповання військ опублікували текст, безпосередньо скопійований із загального щоденного, а не свої власні оригінальні звіти.
"Міністерство оборони Росії послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка б надавала обмежену інформацію про фронт протягом всієї війни.
Зміна у висвітленні подій Міністерством оборони Росії, якщо ця тенденція продовжиться, може відображати його більш широкі зусилля з цензурування російських повідомлень про війну та уніфікації власного наративу", – підсумовують в огляді.
Ключові висновки ISW за 29 серпня:
- 29 серпня українські війська просунулися вперед поблизу Бахмута в Донецькій області та Роботиного на заході Запорізької області.
- Російські джерела продовжують висловлювати занепокоєння щодо вразливості російських позицій на сході та заході Запорізької області.
- Російські "воєнкори" вже п'ятий день поспіль звинувачують Міністерство оборони Росії у спробі приховати занепокоєння з приводу жорстокого поводження з військовослужбовцями бригади Південного військового округу, що діє в окупованій Херсонській області.
- Ці постійні скарги, ймовірно, є спробою спровокувати зміни в командуванні на користь командувача ВДВ Росії генерал-полковника Михайла Теплінського, який, як повідомляється, здійснює нагляд за російськими військами на півдні України.
- Міністерство оборони Росії може повернутися до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, намагаючись цензурувати скарги з фронту і повідомлення про просування українських військ.
- Державний департамент США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.
- Головне управління військової розвідки України повідомило, що Кремль наразі зосередився на просуванні п'яти основних інформаційних операцій проти України.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли підтвердженого просування вперед.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомило 29 серпня, що МО Росії е навряд чи виконає свої завдання з набору добровольців, незважаючи на те, що пропонує такі стимули, як високі зарплати та додаткові соціальні пільги.
- Українські джерела повідомляють, що окупаційна влада продовжує примусово депортувати українських дітей з окупованої території України до Росії.