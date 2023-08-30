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Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 30 августа 2023, 06:58
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
фото из facebook МО РФ

Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что Минобороны России взялось за ограничение и цензурирование информации о захватнической войне в Украине.

Источник: ISW

Детали: В отчете предполагают, что, возможно, Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения об успехах украинских войск.

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Эксперты напоминают, что Министерство обороны России недавно изменило стиль ежедневных сообщений, чтобы уменьшить ежедневный объем информации о войне.

По наблюдениям специалистов, ранее оно публиковало ежедневный отчет, который отличался от индивидуальных отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск.

Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск опубликовали текст, непосредственно скопированный из общего ежедневного, а не свои собственные оригинальные отчеты.

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"Министерство обороны России последовательно пыталось ввести информационную политику, которая бы предоставляла ограниченную информацию о фронте на протяжении всей войны.

Изменение в освещении событий Министерством обороны России, если эта тенденция продолжится, может отражать его более широкие усилия по цензуре российских сообщений о войне и унификации собственного нарратива", - заключают в обзоре.

Ключевые выводы ISW за 29 августа:

  • 29 августа украинские войска продвинулись вперед вблизи Бахмута в Донецкой области и Роботино на западе Запорожской области.
  • Российские источники продолжают выражать обеспокоенность относительно уязвимости российских позиций на востоке и западе Запорожской области.
  • Российские "военкоры" уже пятый день подряд обвиняют Министерство обороны России в попытке скрыть беспокойство по поводу жестокого обращения с военнослужащими бригады Южного военного округа, действующей в оккупированной Херсонской области.
  • Эти постоянные жалобы, вероятно, являются попыткой спровоцировать изменения в командовании в пользу командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, который, как сообщается, осуществляет надзор за российскими войсками на юге Украины.
  • Министерство обороны России может вернуться к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения о продвижении украинских войск.
  • Государственный департамент США объявил о новом пакете военной помощи Украине.
  • Главное управление военной разведки Украины сообщило, что Кремль в настоящее время сосредоточился на продвижении пяти основных информационных операций против Украины.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк и в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.
  • Министерство обороны Великобритании сообщило 29 августа, что МО России е вряд ли выполнит свои задачи по набору добровольцев, несмотря на то, что предлагает такие стимулы, как высокие зарплаты и дополнительные социальные льготы.
  • Украинские источники сообщают, что оккупационные власти продолжают принудительно депортировать украинских детей с оккупированной территории Украины в Россию.

Темы: Росcиявойнацензура
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