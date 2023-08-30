Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что Минобороны России взялось за ограничение и цензурирование информации о захватнической войне в Украине.
Источник: ISW
Детали: В отчете предполагают, что, возможно, Министерство обороны России возвращается к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения об успехах украинских войск.
Эксперты напоминают, что Министерство обороны России недавно изменило стиль ежедневных сообщений, чтобы уменьшить ежедневный объем информации о войне.
По наблюдениям специалистов, ранее оно публиковало ежедневный отчет, который отличался от индивидуальных отчетов пресс-служб каждой российской группировки войск.
Однако 29 августа пресс-службы каждой российской группировки войск опубликовали текст, непосредственно скопированный из общего ежедневного, а не свои собственные оригинальные отчеты.
"Министерство обороны России последовательно пыталось ввести информационную политику, которая бы предоставляла ограниченную информацию о фронте на протяжении всей войны.
Изменение в освещении событий Министерством обороны России, если эта тенденция продолжится, может отражать его более широкие усилия по цензуре российских сообщений о войне и унификации собственного нарратива", - заключают в обзоре.
Ключевые выводы ISW за 29 августа:
- 29 августа украинские войска продвинулись вперед вблизи Бахмута в Донецкой области и Роботино на западе Запорожской области.
- Российские источники продолжают выражать обеспокоенность относительно уязвимости российских позиций на востоке и западе Запорожской области.
- Российские "военкоры" уже пятый день подряд обвиняют Министерство обороны России в попытке скрыть беспокойство по поводу жестокого обращения с военнослужащими бригады Южного военного округа, действующей в оккупированной Херсонской области.
- Эти постоянные жалобы, вероятно, являются попыткой спровоцировать изменения в командовании в пользу командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, который, как сообщается, осуществляет надзор за российскими войсками на юге Украины.
- Министерство обороны России может вернуться к более ограниченному освещению войны в Украине, пытаясь цензурировать жалобы с фронта и сообщения о продвижении украинских войск.
- Государственный департамент США объявил о новом пакете военной помощи Украине.
- Главное управление военной разведки Украины сообщило, что Кремль в настоящее время сосредоточился на продвижении пяти основных информационных операций против Украины.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вдоль линии Авдеевка-Донецк и в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей, но не достигли подтвержденного продвижения вперед.
- Министерство обороны Великобритании сообщило 29 августа, что МО России е вряд ли выполнит свои задачи по набору добровольцев, несмотря на то, что предлагает такие стимулы, как высокие зарплаты и дополнительные социальные льготы.
- Украинские источники сообщают, что оккупационные власти продолжают принудительно депортировать украинских детей с оккупированной территории Украины в Россию.