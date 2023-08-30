Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині

Олена РощінаСереда, 30 серпня 2023, 08:22
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
Наслідки атаки на Київщині в ніч на 30 серпня, фото МВС

Через нічну атаку росіян дронами й ракетами у трьох районах Київської області були пожежі, зазнали руйнувань житлові будинки, постраждали троє людей.

Джерело: МВС, ДСНС України

Дослівно МВС: "Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, там сталось займання".

Реклама:

Деталі: Усі пожежі ліквідовано.

Також МВС повідомило про пошкодження ще понад 6 приватних будинків внаслідок падіння уламків ракет та "шахедів" ще в одному із районів області.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь. 

ВІДЕО ДНЯ

Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто. 

Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
ДСНС
Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
ДСНС
Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
ДСНС
Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023
ДСНС
Уламки ракети впали на кладовищі, Київська область, 30.08.2023
Уламки ракети впали на кладовищі, Київська область, 30.08.2023
МВС

МВС показало відео та фото.

У Фастівському та Бучанському районах працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо: У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки в ніч на 30 серпня загинули дві людини, ще три отримали поранення

Теми: Київська областьракетний ударвійнапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Київська область
У Києві та області працювала ППО
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: