Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині

Наслідки атаки на Київщині в ніч на 30 серпня, фото МВС

Через нічну атаку росіян дронами й ракетами у трьох районах Київської області були пожежі, зазнали руйнувань житлові будинки, постраждали троє людей.

Джерело: МВС, ДСНС України

Дослівно МВС: "Унаслідок масованої атаки ворога у ніч на 30 серпня в Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загорання трав'яного настилу. Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, там сталось займання".

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Деталі: Усі пожежі ліквідовано.

Також МВС повідомило про пошкодження ще понад 6 приватних будинків внаслідок падіння уламків ракет та "шахедів" ще в одному із районів області.

Через займання оселі після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

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Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто.

Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023 ДСНС

Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023 ДСНС

Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023 ДСНС

Наслідки атаки на Київщині 30.08.2023 ДСНС

Уламки ракети впали на кладовищі, Київська область, 30.08.2023 МВС

МВС показало відео та фото.

У Фастівському та Бучанському районах працювало 35 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо: У Києві внаслідок ворожої ракетної атаки в ніч на 30 серпня загинули дві людини, ще три отримали поранення