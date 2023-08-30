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Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине

Елена РощинаСреда, 30 августа 2023, 08:22
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
Последствия атаки на Киевщине в ночь на 30 августа, фото МВД

Из-за ночной атаки россиян дронами и ракетами в трех районах Киевской области были пожары, подверглись разрушениям жилые дома, пострадали три человека. 

Источник: МВД, ГСЧС Украины

Дословно МВД: "В результате массированной атаки врага в ночь на 30 августа в Фастовском и Бучанском районах Киевской области возникли пожары и разрушения жилых домов, возгорание травяного настила. Падение обломков российской ракеты обнаружили и на территории местного кладбища, там произошло возгорание".

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Детали: Все пожары ликвидированы.

Также МВД сообщило о повреждении еще более 6 частных домов в результате падения обломков ракет и "шахедов" еще в одном из районов области.

Из-за возгорания дома после попадания обломков ожоги получила 69-летняя женщина. Незначительные порезы также имеют 43-летний и 49-летний мужчины одного из домовладений. 

ВИДЕО ДНЯ

Разрушениям подверглись и гаражные помещения. Уничтожены два авто. 

Последствия атаки в Киевской области 30.08.2023
Последствия атаки в Киевской области 30.08.2023
ГСЧС
Последствия атаки в Киевской области 30.08.2023
Последствия атаки в Киевской области 30.08.2023
ГСЧС
Последствия атаки в Киевской области 30.08.2023
Последствия атаки в Киевской области 30.08.2023
ГСЧС
Обломки ракеты упали на кладбище, Киевская область, 30.08.2023
Обломки ракеты упали на кладбище, Киевская область, 30.08.2023
МВД

МВД показало фото и видео.

В Фастовском и Бучанском районах работало 35 спасателей и 8 единиц специальной техники.

Напомним: В Киеве в результате вражеской ракетной атаки в ночь на 30 августа погибли два человека, еще трое получили ранения.

Темы: Киевская областьракетный ударвойнапожар
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