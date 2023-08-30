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У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше

Тетяна ЛозовенкоСереда, 30 серпня 2023, 12:10
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
Фото:unsplash

У Києві з вересня на годину продовжать час роботи закладів громадського харчування.

Джерело: мер міста Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "Заклади громадського харчування Києва продовжать час роботи на одну годину – до 23:00. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. В силу воно вступить з 1 вересня".

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Деталі: Кличко повідомляє, що з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації. Підприємці наголосили, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Мер додав, що рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.

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Теми: Київкомендантська годинаВіталій Кличкобізнес
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