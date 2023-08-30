В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше

В Киеве на час продлят время работы заведений общественного питания с сентября.

Источник: мэр города Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Заведения общественного питания Киева продлят время работы на один час - до 23:00. Такое решение принял Совет обороны города Киева. В силу оно вступит с 1 сентября".

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Детали: Кличко сообщает, что с такой просьбой к городским властям обратились представители Национальной ресторанной ассоциации. Предприниматели отметили, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Мэр добавил, что решение об ограничении работы заведений до 22:00 было принято, когда комендантский час в столице начинался в 23:00. Сейчас же он - с 00:00.

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