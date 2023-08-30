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В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных

Алена МазуренкоСреда, 30 августа 2023, 13:02
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
ФОТО: "ПОЛТАВЩИНА"

Правоохранители задержали в центре Полтавы блогера и тренера Романа Заволоку, который систематически оскорблял военных и плюнул в ветерана войны.

Источник: СБУ, интернет-издание "Полтавщина", Полтавский областной ТЦК и СП

Детали: Местное издание сообщает, что вечером 29 августа на улице Соборности возле заведения "Дом кофе" правоохранители задержали 27-летнего Instagram-блогера Заволоку.

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Блогер вероятно сопротивлялся и, судя по снимкам с места задержания, получил травмы.

В СМИ отмечают, что это было совместное задержание спецподразделения полиции "КОРД" и СБУ.

На Заволоку открыли уголовные дела по нескольким статьям. Полиция по ч.2 ст. 296 (хулиганство), а полтавский областной ТЦК и СП написал заявление в СБУ за оскорбления военному и за отрицание агрессии России (статьи 435-1 и 436-2 УКУ).

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фото: "Полтавщина"

Обновлено: Поозже в СБУ подтвердили задержание. Заволоку задержали работники СБУ совместно с Нацполицией.

После последнего резонансного видео блогер пытался скрываться.

Сейчас проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

И решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

 
Фото: VPLT

Напомним:

  • 26 августа Заволока со своим товарищем смеялись над дрожащими руками военного Александра Мацько, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному "Ты придурок, сам попался на крючок".
  • Мацько пошел добровольцем на войну в 2016 году. Год назад на Харьковском направлении бронемашина воина подорвалась на мине. Он получил тяжелую контузию и различные травмы: ожоги и повреждения ног. Все это время Мацько проходил реабилитацию и получил вторую группу инвалидности. После этого его взяли на службу в военкомат.
  • Блогер сам опубликовал видео своего поведения с представителями военкомата, где в конце он плюет в военного и отходит.
  • Заволока известен тем, что публикует в соцсетях видео, где он оскорбляет сотрудников военкомата и военных.

Темы: ПолтаваТЦКвойнаСБУ
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