В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Правоохранители задержали в центре Полтавы блогера и тренера Романа Заволоку, который систематически оскорблял военных и плюнул в ветерана войны.
Источник: СБУ, интернет-издание "Полтавщина", Полтавский областной ТЦК и СП
Детали: Местное издание сообщает, что вечером 29 августа на улице Соборности возле заведения "Дом кофе" правоохранители задержали 27-летнего Instagram-блогера Заволоку.
Блогер вероятно сопротивлялся и, судя по снимкам с места задержания, получил травмы.
В СМИ отмечают, что это было совместное задержание спецподразделения полиции "КОРД" и СБУ.
На Заволоку открыли уголовные дела по нескольким статьям. Полиция по ч.2 ст. 296 (хулиганство), а полтавский областной ТЦК и СП написал заявление в СБУ за оскорбления военному и за отрицание агрессии России (статьи 435-1 и 436-2 УКУ).
Обновлено: Поозже в СБУ подтвердили задержание. Заволоку задержали работники СБУ совместно с Нацполицией.
После последнего резонансного видео блогер пытался скрываться.
Сейчас проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.
И решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
Напомним:
- 26 августа Заволока со своим товарищем смеялись над дрожащими руками военного Александра Мацько, хотя тот объяснил, что тремор у него от контузии, а на войну он пошел добровольно. На это Заволока сказал военному "Ты придурок, сам попался на крючок".
- Мацько пошел добровольцем на войну в 2016 году. Год назад на Харьковском направлении бронемашина воина подорвалась на мине. Он получил тяжелую контузию и различные травмы: ожоги и повреждения ног. Все это время Мацько проходил реабилитацию и получил вторую группу инвалидности. После этого его взяли на службу в военкомат.
- Блогер сам опубликовал видео своего поведения с представителями военкомата, где в конце он плюет в военного и отходит.
- Заволока известен тем, что публикует в соцсетях видео, где он оскорбляет сотрудников военкомата и военных.