В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных

Правоохранители задержали в центре Полтавы блогера и тренера Романа Заволоку, который систематически оскорблял военных и плюнул в ветерана войны.

Источник: СБУ, интернет-издание "Полтавщина", Полтавский областной ТЦК и СП

Детали: Местное издание сообщает, что вечером 29 августа на улице Соборности возле заведения "Дом кофе" правоохранители задержали 27-летнего Instagram-блогера Заволоку.

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Блогер вероятно сопротивлялся и, судя по снимкам с места задержания, получил травмы.

В СМИ отмечают, что это было совместное задержание спецподразделения полиции "КОРД" и СБУ.

На Заволоку открыли уголовные дела по нескольким статьям. Полиция по ч.2 ст. 296 (хулиганство), а полтавский областной ТЦК и СП написал заявление в СБУ за оскорбления военному и за отрицание агрессии России (статьи 435-1 и 436-2 УКУ).

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Обновлено: Поозже в СБУ подтвердили задержание. Заволоку задержали работники СБУ совместно с Нацполицией.

После последнего резонансного видео блогер пытался скрываться.

Сейчас проверяется информация, что провокационные видео и сообщения злоумышленника могли использоваться кремлевскими пропагандистами для распространения новых фейков о войне в Украине.

И решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним: