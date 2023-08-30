Філатов про резонансну стрілянину в Дніпрі: Цілковито на боці патрульних
Мер Міста Дніпро Борис Філатов відреагував на резонансну подію із загибеллю порушника від рук патрульного поліцейського, наголосивши, що ніхто не має права чіпати правоохоронця при виконанні службових обов'язків.
Джерело: Філатов у Facebook
Деталі: Мер зазначив, що вирішив висловитися, оскільки подія сталася на "ввіреній йому території", і наразі викликала величезний суспільний резонанс.
Пряма мова: "Тож, стисло і переконливо. Ви знаєте, що я завжди називаю речі своїми іменами, і часто критикую деяких "правоохоронців". Та все має бути обґрунтовано. Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону.
НІХТО і НІКОЛИ не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків.
Прошу не писати мені тут свої юридичні висновки. Я зараз говорю виключно (!) про морально-етичний вибір. Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських".
Деталі: Філатов додав, що міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку патрульним, а також їхнім рідним та колегам.
Мер зазначив, що за час дії воєнного стану, його десятки разів зупиняли на різних блокпостах – поліція, військові чи Нацгвардія. Силовики перевіряли документи, оглядали машину, просили відкрити багажник, фотографували його вміст. Подекуди ставили дурнуваті питання, зазначає мер.
"Та жодного разу я не "качав права" та не розповідав, що я – великий начальник. Я просто виконував вказівки людей в формі. А потім сідав собі в авто, і далі спокійно їхав. Подумайте про це", –каже Філатов.
Пряма мова: "І ще одне. Припиніть писати про "власника елітного авто". Немає різниці, яку машину водить людина. Не треба збуджувати низинні почуття натовпу, примішуючи до ситуації ще й класову ненависть.
Бо бидло – хоч на Jaguar, хоч на "запорожці" – завжди залишається бидлом".
Передісторія:
- 29 серпня у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка. За попередньою інформацією, поліцейські зупинили автомобіль після порушення ним ПДД. На вимогу вийти із авто, де перебували неповнолітні діти, порушники відмовились. Правоохоронці почали силою витягували жінку, яка перебувала на водійському сидінні, з авто.
- Чоловік поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння. Правоохоронці використали газовий балончик, але чоловік продовжив чинити опір. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.
- Призначено службове розслідування. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.
- В ДБР повідомили, що розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини.