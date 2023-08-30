Филатов о резонансной стрельбе в Днепре: Полностью на стороне патрульных

Мэр города Днепр Борис Филатов отреагировал на резонансное событие с гибелью нарушителя от рук патрульного полицейского, отметив, что никто не имеет права трогать правоохранителя при исполнении служебных обязанностей.

Источник: Филатов в Facebook

Детали: Мэр отметил, что решил высказаться, поскольку событие произошло на "вверенной ему территории", и сейчас вызвало огромный общественный резонанс.

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Прямая речь: "Поэтому, кратко и убедительно. Вы знаете, что я всегда называю вещи своими именами, и часто критикую некоторых "правоохранителей". Но все должно быть обосновано. Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону.

НИКТО и НИКОГДА не имеет права презирать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей.

Прошу не писать мне здесь свои юридические выводы. Я сейчас говорю исключительно (!) о морально-этическом выборе. Поэтому в этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских".

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Детали: Филатов добавил, что городская власть Днепра окажет всестороннюю моральную поддержку патрульным, а также их родным и коллегам.

Мэр отметил, что за время действия военного положения, его десятки раз останавливали на разных блокпостах - полиция, военные или Нацгвардия. Силовики проверяли документы, осматривали машину, просили открыть багажник, фотографировали его содержимое. Иногда задавали глупые вопросы, отмечает мэр.

"Но ни разу я не "качал права" и не рассказывал, что я - большой начальник. Я просто выполнял указания людей в форме.

А потом садился себе в авто, и дальше спокойно ехал. Подумайте об этом", - говорит Филатов.

Прямая речь: "И еще одно. Прекратите писать о "владельце элитного авто". Нет разницы, какую машину водит человек. Не надо возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть.

Потому что быдло - хоть на Jaguar, хоть на "запорожце" - всегда остается быдлом".

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