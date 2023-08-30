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Филатов о резонансной стрельбе в Днепре: Полностью на стороне патрульных

Валентина РоманенкоСреда, 30 августа 2023, 16:31
Филатов о резонансной стрельбе в Днепре: Полностью на стороне патрульных
фото ГБР

Мэр города Днепр Борис Филатов отреагировал на резонансное событие с гибелью нарушителя от рук патрульного полицейского, отметив, что никто не имеет права трогать правоохранителя при исполнении служебных обязанностей.

Источник: Филатов в Facebook

Детали: Мэр отметил, что решил высказаться, поскольку событие произошло на "вверенной ему территории", и сейчас вызвало огромный общественный резонанс.

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Прямая речь: "Поэтому, кратко и убедительно. Вы знаете, что я всегда называю вещи своими именами, и часто критикую некоторых "правоохранителей". Но все должно быть обосновано. Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону.

НИКТО и НИКОГДА не имеет права презирать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей.

Прошу не писать мне здесь свои юридические выводы. Я сейчас говорю исключительно (!) о морально-этическом выборе. Поэтому в этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских".

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Детали: Филатов добавил, что городская власть Днепра окажет всестороннюю моральную поддержку патрульным, а также их родным и коллегам.

Мэр отметил, что за время действия военного положения, его десятки раз останавливали на разных блокпостах - полиция, военные или Нацгвардия. Силовики проверяли документы, осматривали машину, просили открыть багажник, фотографировали его содержимое. Иногда задавали глупые вопросы, отмечает мэр.

"Но ни разу я не "качал права" и не рассказывал, что я - большой начальник. Я просто выполнял указания людей в форме.

А потом садился себе в авто, и дальше спокойно ехал. Подумайте об этом", - говорит Филатов.

Прямая речь: "И еще одно. Прекратите писать о "владельце элитного авто". Нет разницы, какую машину водит человек. Не надо возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть.

Потому что быдло - хоть на Jaguar, хоть на "запорожце" - всегда остается быдлом".

Предыстория:

  • 29 августа в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину. По предварительной информации, полицейские остановили автомобиль после нарушения им ПДД. По требованию выйти из авто, где находились несовершеннолетние дети, нарушители отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали женщину, которая находилась на водительском сиденье, из авто.
  • Мужчина вел себя агрессивно и имел признаки алкогольного опьянения. Правоохранители использовали газовый баллончик, но мужчина продолжил сопротивляться. Во время драки полицейский применил табельное оружие. От полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался на месте.
  • Назначено служебное расследование. На данный момент патрульные отстранены от исполнения обязанностей.
  • В ГБР сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека.

Темы: Днепрполиция
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