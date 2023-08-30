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В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 18:16
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Фото: getty images

Топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що запропонував міністрам оборони країн Європейського Союзу підвищити цільовий показник тренувальної місії з 30 до 40 тисяч українських військових до кінця року.

Джерело: Боррель на пресконференції за підсумком неформальної зустрічі міністрів, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Місія вже підготувала 25 тисяч українських військових. І ми досягнемо запланованого на кінець року показника у 30 тисяч військовослужбовців до кінця жовтня… І я запропонував міністрам підвищити цільовий показник місії до 40 тисяч військовослужбовців до кінця року".

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Деталі: Повідомляється, що міністри оборони країн Європейського Союзу обговорили можливість збільшення цільового показника своєї тренувальної місії для Збройних Сил України EUMAM, оскільки попередньої цілі досягнуть до кінця жовтня.

Окремо голова дипломатії ЄС згадав про рішення Нідерландів і Данії почати підготовку українських льотчиків і обслуговувального персоналу на сучасних винищувачах F-16.

"Ми розглянемо можливість того, як ми можемо інтегрувати модулі навчання українських пілотів на F-16 у місію ЄС", – анонсував Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 17 жовтня 2022 року була офіційно створена місія Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine), а в середині листопада вона розпочала роботу.
  • Місія мала завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС. Станом на червень підготовку пройшли понад 24 тисячі військових Збройних Сил України.
  • Європейський Союз має намір продовжити свою тренувальну місію EUMAM і після завершення війни в Україні.

Теми: ЄСУкраїнавійна
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