В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил министрам обороны стран Европейского Союза повысить целевой показатель тренировочной миссии с 30 до 40 тысяч украинских военных до конца года.

Источник: Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Миссия уже подготовила 25 тысяч украинских военных. И мы достигнем запланированного на конец года показателя в 30 тысяч военнослужащих до конца октября... И я предложил министрам повысить целевой показатель миссии до 40 тысяч военнослужащих до конца года".

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Детали: Сообщается, что министры обороны стран Европейского Союза обсудили возможность увеличения целевого показателя своей тренировочной миссии для Вооруженных Сил Украины EUMAM, поскольку предыдущей цели достигнут до конца октября.

Отдельно глава дипломатии ЕС упомянул о решении Нидерландов и Дании начать подготовку украинских летчиков и обслуживающего персонала на современных истребителях F-16.

"Мы рассмотрим возможность того, как мы можем интегрировать модули обучения украинских пилотов на F-16 в миссию ЕС", – анонсировал Боррель.

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