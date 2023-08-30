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До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"

Олександр ШумілінСереда, 30 серпня 2023, 18:24
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами Іскандер-М
Фото ілюстративне

До Білорусі прибув ешелон із щонайменше 10 одиницями ракетних комплексів "Іскандер-М".

Джерело: повідомлення аналітичного проєкту "Беларускі Гаюн

Дослівно: "За інформацією "Беларускі Гаюн", ешелон із щонайменше 10 одиницями ОТРК "Іскандер-М" прибув на станцію Осиповичі (Могильовська обл.) із с. Капустін Яр в Астраханській області РФ.

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Відомо, що там розташований однойменний ракетний полігон - 4-й державний центральний міжвидовий полігон РФ. Повідомляється, що ОТРК "Іскандер-М" уже надійшли на озброєння ЗС РБ. І цей ешелон з Іскандерами є не останнім, який прибуде до Білорусі".

Передісторія:

  • В червні 2022 року президент Росії Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М",які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.
  • В квітні 2023 року Глава Міноборони Росії Сергєй Шойгу заявив, що Білорусь вже має у своєму розпорядженні штурмові літаки та комплекси "Іскандер-М", які здатні завдати тактичних ядерних ударів.

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Теми: Білорусьзброя
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