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В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"

Александр ШумилинСреда, 30 августа 2023, 18:24
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами Искандер-М
Фото иллюстративное

В Беларусь прибыл эшелон с по меньшей мере 10 единицами ракетных комплексов "Искандер-М".

Источник: сообщение аналитического проекта "Беларускі Гаюн"

Дословно: "По информации "Беларуски Гаюн", эшелон с не менее 10 единицами ОТРК "Искандер-М" прибыл на станцию Осиповичи (Могилевская обл.) из с. Капустин Яр в Астраханской области РФ.

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Известно, что там расположен одноименный ракетный полигон - 4-й государственный центральный межвидовой полигон РФ. Сообщается, что ОТРК "Искандер-М" уже поступили на вооружение ВС РБ. И этот эшелон с Искандерами является не последним, который прибудет в Беларусь".

Предыстория:

  • В июне 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время передаст Беларуси комплексы "Искандер М", которые могут применять баллистические и крылатые ракеты. Путин подчеркнул, что эти ракеты могут иметь ядерные боеголовки.
  • В апреле 2023 года Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Беларусь уже располагает штурмовыми самолетами и комплексами "Искандер-М", которые способны нанести тактические ядерные удары.

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Темы: Беларусьоружие
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