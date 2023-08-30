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ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 19:42
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Прапор ЄС. Фото ілюстративне з pixabay.com

Держави Євросоюзу з лютого 2022 року, попри різке скорочення імпорту російських трубопроводного газу й нафти, майже удвічі збільшили закупівлі скрапленого природного газу з Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Згідно з дослідженням антикорупційної групи Global Witness, країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року. Таким чином зростання склало 40%.

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Пряма мова аналітика Global Witness Джонатана Норонья-Ганта: "Купівля російського газу має такий самий вплив, як і купівля російської нафти. І те, й те фінансує війну в Україні, а кожне євро означає більше кровопролиття. Поки європейські країни засуджують війну, вони кладуть гроші в кишені Путіна".

Деталі: Дослідження виявило, що країни-члени ЄС придбали більше половини російського скрапленого природного газу на ринку за перші сім місяців 2023 року. Найбільшими покупцями після Китаю виявились Іспанія та Бельгія.

Джерела в урядах обох країн повідомили The Guardian, що рекордні закупівлі пов’язані з наявністю в них значної кількості СПГ-терміналів, а не їхніми власними потребами.

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Співрозмовник в Іспанії, яка нині головує в Раді Європейського Союзу, також вважає, що закупівлі російського СПГ не припиняться, поки держави ЄС не досягнуть відповідної згоди, а її наразі немає.

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Теми: ЄСРосіягаз
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