ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%

Держави Євросоюзу з лютого 2022 року, попри різке скорочення імпорту російських трубопроводного газу й нафти, майже удвічі збільшили закупівлі скрапленого природного газу з Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Деталі: Згідно з дослідженням антикорупційної групи Global Witness, країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року. Таким чином зростання склало 40%.

Реклама:

Пряма мова аналітика Global Witness Джонатана Норонья-Ганта: "Купівля російського газу має такий самий вплив, як і купівля російської нафти. І те, й те фінансує війну в Україні, а кожне євро означає більше кровопролиття. Поки європейські країни засуджують війну, вони кладуть гроші в кишені Путіна".

Деталі: Дослідження виявило, що країни-члени ЄС придбали більше половини російського скрапленого природного газу на ринку за перші сім місяців 2023 року. Найбільшими покупцями після Китаю виявились Іспанія та Бельгія.

Джерела в урядах обох країн повідомили The Guardian, що рекордні закупівлі пов’язані з наявністю в них значної кількості СПГ-терміналів, а не їхніми власними потребами.

ВІДЕО ДНЯ

Співрозмовник в Іспанії, яка нині головує в Раді Європейського Союзу, також вважає, що закупівлі російського СПГ не припиняться, поки держави ЄС не досягнуть відповідної згоди, а її наразі немає.

Читайте також: Загроза рівня "Північного потоку": чому ЄС варто зупинити закупки російського зрідженого газу

Як Росія на тлі санкцій збільшує газові прибутки і що має робити Україна

Передісторія: