ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%

Государства Евросоюза с февраля 2022 года, несмотря на резкое сокращение импорта российских трубопроводного газа и нефти, почти вдвое увеличили закупки сжиженного природного газа из России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Детали: Согласно исследованию антикоррупционной группы Global Witness, страны ЕС купили 22 миллиона кубометров российского СПГ в период с января по июль 2023 года − по сравнению с 15 миллионами кубометров за аналогичный период 2021 года. Таким образом рост составил 40%.

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Прямая речь аналитика Global Witness Джонатана Норонья-Ганта: "Покупка российского газа имеет такое же влияние, как и покупка российской нефти. И то, и другое финансирует войну в Украине, а каждое евро означает большее кровопролитие. Пока европейские страны осуждают войну, они кладут деньги в карманы Путина".

Детали: Исследование показало, что страны-члены ЕС приобрели более половины российского сжиженного природного газа на рынке за первые семь месяцев 2023 года. Крупнейшими покупателями после Китая оказались Испания и Бельгия.

Источники в правительствах обеих стран сообщили The Guardian, что рекордные закупки связаны с наличием у них значительного количества СПГ-терминалов, а не их собственными потребностями.

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Собеседник в Испании, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, также считает, что закупки российского СПГ не прекратятся, пока государства ЕС не достигнут соответствующего согласия, а его пока нет.

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