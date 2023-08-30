Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков

Колишній начальник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері назвав удар України аеродрому Пскова найуспішнішим на сьогодні.

Джерело: "Європейська правда"; фінська телерадіокомпанія Yle з посиланням на Товері

Деталі: Політик є членом фінського парламенту від керівної Національної коаліційної партії.

Реклама:

"Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогодні. Така кількість матиме негайний вплив на російську діяльність", – сказав Товері.

На його думку, атака змусить Росію діяти, і РФ буде змушена перемістити літаки зі своїх звичайних баз. Або ж Росії доведеться інвестувати значні кошти в захист аеродромів, вважає політик. Це означало б, що Росії довелося б відвести зенітну техніку від фронту.

Будь-який з цих варіантів послабить російські можливості.

ВІДЕО ДНЯ

Близькість естонського кордону допускає ймовірність того, що безпілотники були відправлені з Естонії. Однак, на думку Товері, це малоймовірно.

"Я не вірю, що естонський уряд ризикне дозволити таку діяльність на своїй території. Це можна вважати майже актом війни", – сказав він.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.