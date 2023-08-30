Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 30 серпня 2023, 20:40
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Пожежа районі аеродрому у Пскові. Фото з соцмереж

Колишній начальник Головного управління військової розвідки Фінляндії Пекка Товері назвав удар України аеродрому Пскова найуспішнішим на сьогодні.

Джерело: "Європейська правда"; фінська телерадіокомпанія Yle з посиланням на Товері

Деталі: Політик є членом фінського парламенту від керівної Національної коаліційної партії.

Реклама:

"Якщо початкові повідомлення про чотири знищені літаки відповідають дійсності, це буде найуспішніший удар України на сьогодні. Така кількість матиме негайний вплив на російську діяльність", – сказав Товері.

На його думку, атака змусить Росію діяти, і РФ буде змушена перемістити літаки зі своїх звичайних баз. Або ж Росії доведеться інвестувати значні кошти в захист аеродромів, вважає політик. Це означало б, що Росії довелося б відвести зенітну техніку від фронту. 

Будь-який з цих варіантів послабить російські можливості.

ВІДЕО ДНЯ

Близькість естонського кордону допускає ймовірність того, що безпілотники були відправлені з Естонії. Однак, на думку Товері, це малоймовірно.

"Я не вірю, що естонський уряд ризикне дозволити таку діяльність на своїй території. Це можна вважати майже актом війни", – сказав він.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков.

Теми: аеродромРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
аеродром
У Росії знову заявили про атаку дронів поблизу Шайковки
На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" були знищені два Ту-22, атакували дронами – джерело
Розвідка Британії: Аеродром в Сольцях, імовірно, атакували з території РФ
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: