Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков

Пожар в районе аэродрома в Пскове. Фото из соцсетей

Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери назвал удар Украины по аэродрому Пскова самым успешным на сегодня.

Источник: "Европейская правда"; финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на Товери

Детали: Политик является членом финского парламента руководящей Национальной коалиционной партии.

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"Если начальные сообщения о четырех уничтоженных самолетах соответствуют действительности, это будет самый успешный удар Украины на сегодняшний день. Такое количество будет иметь немедленное влияние на российскую деятельность", – сказал Товери.

По его мнению, атака заставит Россию действовать и РФ будет вынуждена переместить самолеты со своих обычных баз. Или России придется инвестировать значительные средства в защиту аэродромов, считает политик. Это означало бы, что России пришлось отвести зенитную технику от фронта.

Любой из этих вариантов ослабит российские возможности.

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Близость эстонской границы допускает возможность того, что беспилотники были отправлены из Эстонии. Однако, по мнению Товери, это маловероятно.

"Я не верю, что эстонское правительство рискнет разрешить такую деятельность на своей территории. Это можно считать почти актом войны", – сказал он.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили уничтожение четырех российских военно-транспортных самолетов Ил-76 в ходе ночной атаки беспилотников на Псков.