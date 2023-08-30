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В авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов – источники

"Украинская правда"Среда, 30 августа 2023, 21:21
В авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов – источники
Фото: Милитарный

Во вторник 29 августа в Донецкой области при неизвестных обстоятельствах упали два вертолета военной авиации, экипажи погибли, открыто уголовное производство.

Источник: собеседники "Украинской правды" в силовых структурах, представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Евгений Ракита в комментарии "Суспільному"

Детали: 29 августа в Краматорском районе Донецкой области произошло падение военных вертолетов Ми-8. Летательные аппараты полностью уничтожены.

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По данным источников УП, на месте обнаружили тела шести погибших военнослужащих.

В Единый реестр досудебных расследований внесены данные по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416 УК Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним" и наказывается лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Расследованием занимается ГБР.

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Представитель 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Ракита не прокомментировал обстоятельства гибели пилотов, однако указал, что они имели офицерские звания. Один из них родом из Полтавской области, остальные - из других регионов Украины. Прощаться с пилотами будут 1 сентября в Полтаве.

Темы: Донецкавиа
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