Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму

Російське Міноборони заявило, що нібито збило два українські безпілотники в Брянській області РФ і одну ракету над тимчасово окупованим Кримом увечері 30 серпня.

Джерело: Міноборони РФ, колаборант, так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, радник так званого "глави" Криму Олег Крючков у Telegram і російські Telegram-канали

Деталі: Раніше про нібито збиту над Кримом ракету повідомив колаборант Аксьонов.

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Поблизу Феодосії у Криму пролунали вибухи. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/BPVm4JVrjU — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 30, 2023

Губернатор Богомаз заявив, що засоби ППО нібито знищили два українські безпілотники літакового типу над територією Брянської області.

Російський чиновник традиційно поспішив запевнити, що "постраждалих і руйнувань немає", але водночас додав, що "на місці працюють оперативні та екстрені служби".

ВІДЕО ДНЯ

Гучні вибухи у Брянській області РФ. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/KbaQ2r5ldZ — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 30, 2023

Telegram-канали писали про вибухи над Феодосією. Юзери заявляли, що бачили 3 ракети. Також повідомлялося про подальшу пожежу.

Ще одне відео вибуху у тимчасово окупованому Криму. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/GOsclIF3D5 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 30, 2023

Telegram-канал Mash пише, що нібито ЗСУ намагалися атакувати "американською ракетою" аеродром Кіровське у Феодосії.

Радник так званого "глави" Криму Олег Крючков заявив, що осколками збитої ракети пошкоджена лінія електропередачі. Він запевняє, що аварію "ліквідують протягом години".

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