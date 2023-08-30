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Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму

Ірина БалачукСереда, 30 серпня 2023, 23:04
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Скриншот з відео

Російське Міноборони заявило, що нібито збило два українські безпілотники в Брянській області РФ і одну ракету над тимчасово окупованим Кримом увечері 30 серпня.

Джерело: Міноборони РФ, колаборант, так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, губернатор Брянської області Олександр Богомаз, радник так званого "глави" Криму Олег Крючков у Telegram і російські Telegram-канали 

Деталі: Раніше про нібито збиту над Кримом ракету повідомив колаборант Аксьонов.

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Губернатор Богомаз заявив, що засоби ППО нібито знищили два українські безпілотники літакового типу над територією Брянської області. 

Російський чиновник традиційно поспішив запевнити, що "постраждалих і руйнувань немає", але водночас додав, що "на місці працюють оперативні та екстрені служби".

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Telegram-канали писали про вибухи над Феодосією. Юзери заявляли, що бачили 3 ракети. Також повідомлялося про подальшу пожежу.

Telegram-канал Mash пише, що нібито ЗСУ намагалися атакувати "американською ракетою" аеродром Кіровське у Феодосії.

Радник так званого "глави" Криму Олег Крючков заявив, що осколками збитої ракети пошкоджена лінія електропередачі. Він запевняє, що аварію "ліквідують протягом години".

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Теми: КримРосіявибухбезпілотники
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