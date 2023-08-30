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Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму

Ирина БалачукСреда, 30 августа 2023, 23:04
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Скриншот из видео

Российское Минобороны заявило, что якобы сбило два украинских беспилотника в Брянской области РФ и одну ракету над временно оккупированным Крымом вечером 30 августа.

Источник: Минобороны РФ, коллаборант, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, советник так называемого "главы" Крыма Олег Крючков в Telegram и российские Telegram-каналы  

Детали: Ранее о якобы сбитой над Крымом ракете сообщил коллаборант Аксенов.

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Губернатор Богомаз заявил, что средства ПВО якобы уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

Российский чиновник традиционно поспешил заверить, что "пострадавших и разрушений нет", но при этом добавил, что "на месте работают оперативные и экстренные службы".

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Telegram-каналы писали о взрывах над Феодосией. Юзеры заявляли, что видели 3 ракеты. Также сообщалось о последующем пожаре.

Telegram-канал Mash пишет, что якобы ВСУ пытались атаковать "американской ракетой" аэродром Кировское в Феодосии.

Советник так называемого "главы" Крыма Олег Крючков заявил, что осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Он уверяет, что авария "будет ликвидирована в течении часа".

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Темы: КрымРосcиявзрывбеспилотники
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